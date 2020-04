La Regione dice di voler anticipare diverse riaperture e allentare il lockdown, nel frattempo le donne incinte devono partorire da sole perché, a causa dell’emergenza sanitaria, i partner non possono assistere al travaglio.

E’ la posizione del Movimento Cinquestelle che oggi ha presentato un’interrogazione (prima firma di Michele Ciusa) per chiedere al presidente della Regione e all’assessore della Sanità di “intervenire affinché venga garantito il diritto dei futuri genitori di poter stare assieme in sala parto”. Ciusa ricorda che “in molte regioni sono stati già organizzati dei percorsi nascita che garantiscono l’accesso, in condizioni di sicurezza, di un accompagnatore delle future mamme in sala parto, mentre in Sardegna, attualmente, l’unico presidio in cui questo è possibile è l’Ospedale Nostra Signora Bonaria di San Gavino Monreale”.