I consigli musicali con le frasi più belle

Musica e parole, un connubio perfetto! Nel nuovo appuntamento di aprile il nostro affezionato Dj Who è pronto come sempre a parlarvi di artisti emergenti, ma anche di band con progetti musicali particolari e di alto profilo.

Ecco la playlist:

1) Ruota Panoramica, Sofia Tornambene (Civitanova Marche)

Sono sola in una giungla

con il tempo che non passa

quindi inventati una scusa

oppure una domenica

che sia solamente nostra

portami sopra

una ruota panoramica

2) Aria, Enrico Errani (provenienza sconosciuta)

Senti come cambia l’aria

dopo che passi te

3) Boomerang, Peripezie (Alberto Polcini, Brescia)

Salgo le scale mi faccio i piani di corsa

Per non parlare con chi sale con me

Ho lasciato le chiavi di casa nella tua borsa

Magari prima o poi le troverò

4) Retrò, The Riptide (Gruppo, Giulianova)

Fidarsi bene ma non fidarsi è meglio

5) Lenzuola, Seltsam (Gruppo, Roma)

E non lo so se domani sarò qui

6) Every Sunshine, The spell of ducks (Gruppo, Torino)

Se dovessi mettermi a contare le persone

a cui ho voluto bene in vita

7) Galleggiare, Adriano (Adiano di Mauro, Catania)

Mi sento bene,

Ti sento bene

8) Dimmi Quando, Olly (federico Oliveri, Genova) e Yanomi (Lorenzo Milano

Baby mi chiedevo

O sei stronza tu oppure sono scemo

Oppure entrambi insomma siamo grandi

9) Resta, LDA (Luca d’Alessi, figlio d’arte, Napoli)

Io ti ho detto resta

vada come vada

10) Old Gennaio, Fiori di Cadillac (Gruppo, Salerno)

Guardaci allo specchio siamo simili

ma non vedo un futuro con te

Che ti faccia stare bene

non vedo un futuro con te

11) Canzone per un amico, Venerus (Andrea Venerus, Milano) & Mace (Simone Benussi, Milano)

Se vuoi puoi chiamarmi amico

E quando avrai più bisogno

Ci sarò sempre per te

Se tutto ti sembra andar male

Pensa ai sogni più grandi

Avran bisogno di te