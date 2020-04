Una lettera firmata da ingegneri, architetti, geometri e periti industriali e indirizzata al sindaco della Città metropolitana di Cagliari Paolo Truzzu con la proposta di rilanciare la città in 7 punti.

Un mix tra programma e misure pratiche da adottare nell’immediato, spiega Gianni Massa, vicepresidente del Consiglio Nazionale Ingegneri. Nel primo punto viene richiesto di pianificare concorsi internazionali di idee o di progettazione per ridisegnare o valorizzare città e hinterland, ad esempio, recuperando vecchi edifici già costruiti e “inserendo elementi di innovazione formale in linea con i principi dell’architettura contemporanea”.

Si chiede anche un organismo consultivo con le amministrazioni per valutare insieme le linee strategiche. E la ripresa dei cantieri, nel pieno rispetto delle condizioni di salute e sicurezza. Ultima ma non per importanza, l’esigenza della accelerazione dei tempi per pratiche edilizie e attività produttive e snellimento delle pratiche.