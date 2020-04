C’è il primo caso di positività al coronavirus a Bari Sardo in Ogliastra, una delle zone meno colpite dell’isola. Ne ha dato notizia su Facebook, per informare i suoi cittadini, il sindaco Ivan Mameli. “Vi comunico che nella tarda serata di ieri sono stato informato dalle autorità sanitarie, Ats -Assl di Lanusei, della presenza nel nostro comune di un cittadino positivo al coronavirus – scrive il primo cittadino- La persona interessata sta bene e non essendo stato ritenuto necessario il ricovero si trova presso la propria abitazione in quarantena. E’ seguita dal servizio sanitario regionale che monitorerà il caso in modo da adottare tutte le misure necessarie per la salute pubblica”.

Si tratterebbe di un uomo di rientro dalla provincia di Parma che una volta arrivato a Bari Sardo si è messo in quarantena nella propria casa senza vedere nessuno. “E’ il momento in cui ciascuno di noi deve agire con consapevolezza e responsabilità- conclude il sindaco -continuando con l’impegno e la pazienza finora dimostrati evitando inutili allarmismi che possono essere controproducenti per tutti”.

L’avviso del sindaco Mameli su Facebook