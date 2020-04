Gli agenti della polizia locale di Sassari sono stati sottoposti al tampone e sono risultati negativi tutti i 131 test effettuati.

Le analisi si erano rese necessarie e sono state decise a seguito della notizia di positività di uno dei vigili urbani, emersa dopo un test sierologico cui si era sottoposto privatamente, a seguito della manifestazione di alcuni sintomi compatibili col contagio da Covid-19. In seguito alla comunicazione, il comando aveva disposto per lui un periodo precauzionale di esonero dal lavoro.

Nel frattempo il servizio di Igiene pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Ats ha sottoposto ai controlli tutti i suoi colleghi, allestendo il “pit stop” nell’autorimessa della caserma di via Carlo Felice: gli agenti entravano uno alla volta alla guida della propria auto, facevano il tampone e uscivano, sempre a bordo della loro vettura, per far posto a un altro collega.