I Progressisti Cagliari hanno presentato una mozione, primo firmatario Marco Benucci, seguita anche da un ordine del giorno firmato da tutto il centrosinistra per puntare sullo sport durante la ripartenza.

Cosa si chiede nella mozione

Nelle richieste si punta a voler garantire lo svolgimento dell’attività motoria, a prescindere dalla distanza dalla propria abitazione, nell’intero territorio comunale. Ma quali attività fisiche sarebbero permesse? La risposta è TUTTE: passeggiata, corsa, bicicletta, skateboard, pattini. Purché nel rispetto delle distanze interpersonali, dei regolamenti vigenti e delle normali regole di condotta.

Si chiede anche di aprire i parchi pubblici, gli spazi verdi e i giardini del territorio comunale (compreso Monte Claro), come palestre a cielo aperto e consentire l’utilizzo delle spiagge, dei canali e del mare per le attività sportive.

Riaprire gli impianti comunali all’aperto (in gestione diretta o in concessione), delle piscine (con un numero massimo di utenti per corsia tali da garantire il rispetto delle normative) e delle palestre (un numero congruo che può essere di 20-30 utenti per volta considerando che lo spazio delle palestre comunali è abbondantemente sopra i 500 metri quadri).

Infine, ma non per impostanza, consentire una riapertura delle attività (impianti e palestre) private che abbiano uno spazio all’aperto dove poter svolgere le proprie attività.