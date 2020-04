Ostia, occupato da 20 famiglie stabile abbandonato

Si chiamerà Area 121 e darà un tetto a 20 famiglie in difficoltà lo spazio occupato a scopo abitativo da circa una settimana in via delle Baleniere, nel centro di Ostia, al civico 263.

Si tratta di prefabbricati, ora abbandonati, costruiti negli anni ’50 e facenti parte del Villaggio Azzurro, di proprietà del Ministero della Difesa e gestiti dall’Aeronautica Militare.

“Siamo italiani, siamo in difficoltà, siamo uomini e donne, padri e madri separati, disoccupati e precari, che vogliono dare un futuro dignitoso ai propri figli. Italiani lasciati soli, abbandonati dal governo, che più di tutti stanno pagando l’emergenza coronavirus” si legge sul cartello affisso sul cancello d’ingresso.