Eugenio Zoffili e Guido De Martini, deputati della Lega, succedutisi alla guida del partito di Matteo Salvini in Sardegna, annunciano di aver presentato un’interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza: “Sul punto nascita dell’ospedale di La Maddalena non molliamo”

“Domandiamo lo stato di avanzamento della richiesta di deroga presentata da più di sessanta giorni dall’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – ha affermato Zoffili – l’ho promesso a gennaio e proseguo nell’impegno assunto con gli abitanti dell’isola sino a quando non potremo affermare di aver tenuto fede alla nostra promessa”.

“Il nostro partito si è sempre mostrato solidale con le richieste delle mamme maddalenine e si è anche fatto promotore della battaglia – dichiara il capogruppo in Consiglio regionale, Dario Giagoni – ringrazio Zoffili per il costante e prezioso impegno e ribadisco alla deputata Mara Lapia che qualsiasi supporto e collaborazione su questo argomento è sempre ben accetta purché sia leale, mentre le sue esternazioni non corrispondono al vero il comitato Percorso nascita regionale è stato coinvolto nel processo, come da prassi”.

In ogni caso, assicura Giagoni, “il nostro assessore lavorerà alacremente per mettere l’ospedale Paolo Merlo al centro degli impegni non appena la situazione emergenziale consentirà di concentrarsi su tutte le altre tematiche”.