La giunta Comunale di Nuoro si è riunita in videoconferenza e, presieduta dal sindaco Andrea Soddu, tra i punti all’ordine del giorno ha discusso e approvato il progetto definitivo per i lavori a monte della galleria di Mughina-Su Nuraghe e la messa in sicurezza del rio Thiesi, per cui sono già stati stanziati 300mila euro.

Il Consiglio ha anche discusso della variazione di bilancio per dare il via al pagamento del bonus regionale per le famiglie di Nuoro in difficoltà finanziaria causata dall’emergenza Sars Cov-2.

Oggetto di dibattito anche il finanziamento della seconda tranche dei lavori di “messa in sicurezza e razionalizzazione energetica del palazzo comunale” la cui prima parte è in fase di esecuzione con interventi sugli impianti elettrici, sull’ascensore e sui cornicioni dell’immobile.

La seconda parte riguarderà invece i lavori sugli infissi, la copertura del palazzo e l’impianto di riscaldamento. Interventi necessari per adeguarli alla normativa vigente per i luoghi di lavoro. In previsione anche l’avvio di interventi di valorizzazione e manutenzione del patrimonio boschivo, da affidare a una cooperativa sociale o forestale che il Comune finanzierà con 74 mila euro di fondi regionali.