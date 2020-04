Sono 1295 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.

Quindi il dato territoriale rileva complessivamente:

235 casi nella Città metropolitana di Cagliari:

(Coinvolti i comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta;

93 nel Sud Sardegna:

(Coinvolti i comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Decimoputzu, Donori, Gergei, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Monastir, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant’Antioco, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Teulada, Tuili, Ussana, Vallermosa, Villaputzu, , Villasor, Villaspeciosa;

54 in Provincia di Oristano:

(Coinvolti i comuni di Arborea, Bosa, Cabras, Gonnosnò, Marrubiu, Mogoro, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, Uras;

77 in Provincia di Nuoro:

(Coinvolti i comuni di Aritzo, Bari Sardo, Bitti, Fonni, Gadoni, Loceri, Lodè, Macomer, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Olzai, Orani, Orosei, Orune, Ottana, Posada, Siniscola,

836 in Provincia di Sassari

(Coinvolti i comuni di Aggius, Alghero, Ardara, Arzachena, Banari, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva, Bosa, Bottidda, Buddusò, Bultei, Bulzi, Calangianus, Castelsardo, Cheremule, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, La Maddalena, Luras, Monti, Muros, Nule, Nulvi, Olbia, Ollolai, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Sassari, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità d’Agultu e Vignola, Tula, Uri, Usini, Valledoria,

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 24.754 test.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 103, di cui 16 in terapia intensiva, mentre 641 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 355 pazienti guariti (+20 rispetto al dato precedente), più altri 80 guariti clinicamente.

Resta invariato il numero delle vittime (116).

