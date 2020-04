Un 62enne cagliaritano, alla guida di una Golf, mentre transitava in viale Trieste verso viale Sant”Avendrace, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere prima su un palo e poi su un albero.

Il conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Brotzu.

Sul posto interveniva una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto e la Polizia Locale per i rilievi di legge.