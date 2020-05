Terzo appuntamento con gli Electric Talks

Con un ultimo incontro in formato webinar, giunge al termine la serie di live organizzate da IrenGo per approfondire il tema della mobilità sostenibile e promuovere l’utilizzo di veicoli elettrici.

Electric Talks, gli appuntamenti di aprile

“Idee in circolo”, il primo dei talk IrenGo è stato trasmesso in diretta su canali Facebook e Youtube di Iren Luce Gas e Servizi il 29 aprile. Si è parlato di vehicle sharing in Italia con Andrea Giaretta, General Manager Italia di Dott e Alessandro Vincenti, Founder & Managing Director di MiMoto.

Il 30 aprile, invece, i profili social di Iren hanno ospitato la diretta “Mettiamo in moto il discorso“. Tra gli argomenti trattati, oltre all’e-mobility, anche la MotoGP, la MotoE e le performance delle moto elettriche.

I video di entrambe le dirette sono disponibili nella pagina Facebook e sul canale Youtube di Iren Luce Gas e Servizi.

E-Mobilitiamoci, l’incontro IrenGo di maggio

Progettazione sostenibile e la mobilità elettrica saranno i temi al centro di E-Mobilitiamoci, il webinar che si terrà il 6 maggio alle ore 17 e vedrà la partecipazione di Raffaella Magnano e Domenico Racca di Areaprogetti S.r.l.

Come partecipare a E-Mobilitiamoci

Per seguire l’appuntamento in diretta è necessario registrarsi a questo link. Gli iscritti riceveranno quindi una mail di conferma contenente tutte le istruzioni collegarsi al webinar.