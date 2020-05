“Ottima notizia per infermieri e operatori socio sanitari. Giovedì 30 aprile la Aou di Sassari ha pubblicato la delibera per la stabilizzazione di Infermieri e Oss. Dopo le ripetute iniziative del sindacato degli infermieri Nursing Up dove abbiamo chiesto ad alta voce che tutte le aziende sanitarie della Sardegna attivassero le procedute di stabilizzazione la Aou di Sassari ha attivato il bando pubblico che darà stabilità a tanti infermieri e oss che hanno già superato i tre anni di lavoro precario”, è il commento del sindacato degli infermieri italiani circa le decisioni adottate dall’Aou di Sassari, inerenti al futuro di molti operatori sanitari.

“La Aou di Sassari segue l’Azienda Brotzu che ha già attivato pari procedure ed ora aspettiamo che anche Ats Sardegna e Aou di Cagliari procedano celermente ad attivare i bandi di stabilizzazione. Il Nursing Up è lieto che tanti colleghi vedranno migliorare le proprie prospettive anche attraverso la stabilità lavorativa – prosegue il sindacato nella nota stampa – nel contempo riteniamo indispensabile, oltre stabilizzare chi già da anni presta servizio, incrementare il numero degli oss e degli infermieri ad ora palesemente insufficienti in tutte le aziende sanitarie della Regione Sardegna, da qui nasce il nuovo appello all’Assessore Nieddu di mantenere gli impegni assunti con il Nursing Up e rivedere i criteri di accreditamento per potenziare il personale sanitario assegnato agli ospedali sardi”.