Donald Trump, parlando con la stampa, nella serata di giovedì 29 aprile ha affermato di credere nell’ipotesi secondo la quale l’origine del coronavirus sia legata a un laboratorio di Wuhan, senza fornire però ulteriori spiegazioni.

Un giornalista ha domandato al Presidente quali fossero i motivi che lo portavano a sostenere quella teoria, ma Trump ha risposto di non poterlo dire.

Interrogato su possibili misure punitive contro la Cina per la pandemia, il tycoon ha dichiarato che non ha bisogno di fermare il pagamento dei debiti alla Cina e che può imporre tariffe.