“Un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19, in seguito al tampone di controllo eseguito al San Francesco di Nuoro”.

Lo scrive sul profilo istituzionale del Comune di Oliena il sindaco Sebastiano Congiu, specificando di avere appreso la notizia del primo positivo del paese direttamente dai familiari. “Il mio primo pensiero va proprio a loro, che ringrazio per averci messo subito al corrente, a cui voglio portare l’abbraccio di tutta la comunità e l’augurio di una pronta guarigione per il loro congiunto – scrive ancora – Una notizia questa che ci riempie di tristezza e preoccupazione, che speravamo fino all’ultimo di non dover ricevere mai e che comunichiamo con la massima trasparenza e senso di responsabilità nei confronti di tutta la comunità.

Il caso riguarda una persona che era stata ricoverata in ospedale per essere sottoposto ad altra terapia, che mai aveva manifestato sintomi riconducibili al virus, a conferma che questo è un nemico subdolo che si aggira tra noi in forma silenziosa e che può colpire quando meno te lo aspetti. Sembrava che dovessimo prepararci ad affrontare la cosiddetta “Fase 2″, in maniera tranquilla, senza patemi d’animo, con mal celata soddisfazione per essere riusciti a contenere il diffondersi del contagio nel nostro paese – osserva -Purtroppo non siamo stati così fortunati, dobbiamo ritenerci ancora in uno stato di emergenza sanitaria”.