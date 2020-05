Il servizio asili nido dell’assessorato alle Politiche sociali, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, ha attivato con il team di coordinamento pedagogico-educativo la rimodulazione delle attività educative degli asili comunali Marisposa, Primi passi e Filastrocca dando avvio al “Nido Virtuale”.

Si tratta di uno strumento educativo a disposizione e a sostegno dell’intera famiglia che garantisce alle bambine e ai bambini una continuità nelle relazioni che sono state costruite e sostiene i genitori nella condivisione di percorsi e proposte educative.

Sui profili Facebook degli asili saranno disponibili web-laboratori proposti dagli educatori, video e tutorial, attività per gruppi di bambini di ogni Nido proposti per sezione e uno spazio genitori con consulenze educative, link utili e approfondimenti. L’intento è di trascorrere insieme ai bimbi e alle loro famiglie momenti di qualità e mantenere viva la relazione con gli operatori, entrando virtualmente in contatto con loro per continuare a “crescere insieme”.