Era in programma per le 18:30 l’incontro con la stampa del presidente Solinas per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 in Sardegna. L’appuntamento è stato invece rinviato a domani, stessa ora.

Secondo alcune indiscrezioni le motivazioni di questo rinvio hanno a che fare con l’imminente chiusura degli accordi con parti sociali e associazioni di categoria che riguardano i nuovi provvedimenti che apriranno la strada alla fase 2 nell’Isola.

È molto probabile che Solinas domani illustrerà la nuova ordinanza che prevede, se n’è parlato in queste ore, alcune parziali riaperture.