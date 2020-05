Il leader nordcoreano Kim Jong-un non è morto: Kim, secondo quanto riportato dall’agenzia nordcoreana KCNA, sarebbe riapparso in pubblico dopo tre settimane di speculazioni sul suo stato di salute, per tagliare il nastro alla cerimonia di apertura di una fabbrica di fertilizzanti venerdì.

Il leader non appariva in pubblico dalla riunione del politburo del Partito dei Lavoratori l’11 aprile e, per tal motivo, era stato dato per gravemente malato, o addirittura morto (forse in seguito a un delicato intervento chirurgico), da molti media internazionali.

Seul ha prontamente smentito le notizie che circolavano sul capo nordcoreano.