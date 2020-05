Caritas Italiana ha condotto un sondaggio tra le Caritas diocesane. Tra i dati emerge che “42 tra volontari e operatori sono risultati positivi al Covid19 in 22 Caritas diocesane e in 9 Caritas si sono registrati 10 decessi”.

Le strutture della Caritas non hanno mai smesso di operare, neanche nei giorni più duri dell’emergenza sanitaria anche se è cambiata la modalità di erogazione dei servizi per cercare di evitare i contagi. La prima rilevazione nazionale di Caritas Italiana è stata condotta dal 9 al 24 aprile per verificare come sono cambiati i bisogni, le fragilità e le richieste intercettate nei Centri di ascolto e/o servizi Caritas.

Si conferma, come anticipato nei giorni scorsi, “il raddoppio delle persone che per la prima volta si rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-emergenza”. Dal monitoraggio emerge poi che nel 59,4% delle Caritas sono aumentati i volontari giovani, under 34.