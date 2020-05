Coronavirus: Madonna, ‘sono immune’

La cantante Madonna è convinta di essere immune al coronavirus e si prepara a “respirare nell’aria del Covid-19” In un video postato sul suo account Instagram, la regina del pop 61enne afferma di avere “fatto un test l’altro giorno. Ho scoperto che ho gli anticorpi – dice, secondo quanto riporta Sky News -, quindi domani farò un lungo giro in macchina. Abbasserò il finestrino e respirerò nell’aria del Covid-19″.

La cantate trascorre il lockdown nella sua casa in California e pubblica sui social video di lei e dei suoi figli. Non è chiaro, commenta Sky News, se Madonna abbia contratto il virus ma non è stato ancora provato che la presenza di anticorpi nel sangue di una persona guarita sia sufficiente a proteggerla da un’eventuale ricaduta.