Le associazioni ambientaliste e decine di cittadini ci hanno segnalano in queste ore una situazione di forte disagio a Sarroch.

“Sarroch appestata da puzza pazzesca e tutti zitti”, affermano gli ambientalisti.

“Mettete le mascherine e godete di quanto generosamente è stato elargito dalla grande generosità ….. però ora zitti !!!! Bisogna avere riconoscenza al grande benefattore !!!!”, scrive l’associazione.

Contattata l’associazione ha chiarito: “Chiediamo all’Amministrazione comune se ha avuto modo di vedere quanto sta accadendo, in tal caso chiediamo che si faccia chiarezza con le dovute verifiche del caso”.

La Saras contattata dalla nostra redazione in data 11 aprile in relazione ad un blocco dell’impianto che ha provocato fiamme alte e un fumo denso e nerissimo, ad oggi, 2 maggio non abbiamo ancora ricevuto una risposta ufficiale