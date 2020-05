Una fortissima scossa è stata avvertita intorno alle 14.50 ore italiane sull’isola greca di Creta.

Il sisma è stato di magnitudo superiore a 6.0 (6.7 secondo il sistema di rilevazione statunitense Usgs). L’epicentro in mare pochi chilometri a sud di Grecia a profondità di 10 km. Il sisma è stato percepito in un’area amplissima in buona parte del Mediterraneo Orientale e Centrale.

E’ stata diramata l’allerta tsunami.