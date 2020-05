A seguito del terremoto di magnitudo 6.7localizzato dal Centro Allerta Tsunami dell’INGV (CAT) e a causa della magnitudo elevata, è stata diramata dal CAT-INGV un’allerta tsunami di livello rosso (Watch) per l’isola di Creta, mentre il livello di allerta è arancione (Advisory) per altre regioni della Grecia, per la Turchia, la Libia e l’Egitto.

Il messaggio di allerta è stato diramato dal CAT-INGV otto minuti dopo il terremoto. Data la distanza dalle nostre coste, non è stata diramata un’allerta per le coste italiane, né per gli altri Paesi del Mediterraneo.

La figura mostra le isocrone (linee di uguale tempo di propagazione) del potenziale tsunami e i “forecast point”, i punti dove vengono stimati i tempi di arrivo della prima onda e il livello dell’allerta (triangoli rossi, gialli e verdi a seconda del livello di allerta stimato).

Al momento (le 15:45), il CAT-INGV ha diramato un messaggio di conferma dello tsunami, che è stato osservato al mareografo di Ierapetra sull’isola di Creta, sia pure con un’ampiezza finora contenuta (circa 15 centimetri, o circa 35 cm picco-picco).