Un disoccupato di 38 anni di Castelsardo, durante la scorsa notte, ha devastato l’appartamento nel quale viveva, colpendo anche il padre 69enne, che è rimasto ferito in testa e ha riportato contusioni su tutto il corpo.

L’anziano è stato picchiato a sangue dal figlio che lo aveva colpito ripetutamente con calci e pugni alla testa e all’addome.

Il fatto è avvenuto a Lu Bagnu, frazione del borgo turistico del nord Sardegna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Valledoria. Il 38enne è stato immediatamente arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi e il padre trasportato in ospedale per le cure del caso.