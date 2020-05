Questa mattina è arrivata la Digos nella redazione di ‘Report’, in Via Teulada, a Roma. Per conto della Procura di Bologna, si è presentata nella redazione del programma condotto da Sigfrido Ranucci per acquisire il girato dell’inchiesta ‘Il virus nero’ di Giorgio Mottola, andata in onda lo scorso lunedì, 27 aprile, e tutta la documentazione relativa alle notizie inedite trasmesse sulla strage di Bologna.

Nel corso del servizio, Report ha mostrato documenti inediti relativi al sostegno dato in Inghilterra alla latitanza dei neofascisti italiani e mandato in onda l’intervista esclusiva a Raymond Hill, ex dirigente del movimento neonazista inglese, che ha raccontato dell’incontro avvenuto quattro mesi prima della strage di Bologna con un neofascista italiano, Enrico Maselli, in cui sarebbe stato annunciato un importante attentato in Italia e sarebbe stato chiesto rifugio per i neofascisti italiani che sarebbero stati costretti a fuggire.

Fonte Adnkronos.com