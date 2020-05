Sono stati trasferiti gli anziani ospiti della casa di riposo Divina Provvidenza di Sanluri ancora positivi al coronavirus. Le operazioni concordate dal sindaco, Alberto Urpi, con l’Ats e i responsabili della struttura sono iniziati ieri e si sono concluse oggi.

Complessivamente sono state trasferite sette persone: 5 ospiti e una laica sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico Sassarese, un’anziana, invece ha chiesto di essere portata nella propria abitazione a Sanluri. Nella casa di riposo, dove dall’inizio dell’emergenza si sono registrate dieci vittime per coronavirus, adesso sono rimasti solo sei ospiti risultati negativi al tampone per il coronavirus eseguito a fine aprile.

Nei giorni scorsi la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta sulla casa di riposo di Sanluri e nei giorni scorsi i carabinieri della locale Compagnia hanno acquisito le cartelle cliniche e la documentazione degli ospiti.