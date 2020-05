Monster of Rock Cruis, l’esperienza che ogni rocker dovrebbe fare almeno una volta

L’obiettivo è sempre lo stesso: tanta musica in vacanza con amici e gli idoli di sempre. Infatti da ormai diversi si susseguono eventi musicali su navi da crociera.

Alice Cooper è il headliner di Monsters of Rock del 2021 che parte per un viaggio di andata e ritorno da Fort Lauderdale alla Repubblica Dominicana e all’isola privata Labadee l’8 febbraio 2021.

La crociera di cinque notti si svolge a bordo dell’Indipendenza dei mari dei Caraibi reali. Le camere sul Monsters of Rock Cruise costano $ 1.455 a persona, in camera doppia, per una cabina interna e fino a $ 8.255 a persona per la suite superiore. Alcune categorie di cabine sono già esaurite.

Oltre ad Alice Cooper le altre band presenti sono Crazy Lixx, Eclipse, Kix, La Guns, Lit, Loudness, Michael Monroe, Pat Travers, Pink Cream 69, Rose Tattoo, Saxon, Skid Row, Tom Keifer e XYZ.

