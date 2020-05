“Dopo il 18 o nella settimana successiva ci saranno differenze territoriali, ogni regione potrà fare alcune cose in funzione della sicurezza che ha costruito”.

Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia intervenendo a “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata su Rai 3. “Gli strumenti per mettere in evidenza differenze territoriali ce li abbiamo”, e queste sono motivate dal fatto che “ci sono ancora condizioni di sofferenza che sono sotto gli occhi di tutti”.