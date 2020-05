Sì alla riapertura dei parchi e del cimitero, un’altra settimana di sospensione per la sosta a pagamento, ancora due settimane di chiusura al pubblico dei servizi comunali. È quanto disposto dal sindaco di Quartu Stefano Delunas con un’ordinanza che avrà efficacia da lunedì 4 maggio.

Il cimitero comunale sarà riaperto da martedì 5 maggio, in considerazione della consueta chiusura del lunedì. Più precisamente l’ingresso al pubblico sarà consentito dal martedì al sabato dalle 8 alle 11,50. Negli stessi giorni, ma dalle 16 alle 17, si potranno svolgere esequie funebri, “con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone” con l’utilizzo della mascherina e il rigoroso rispetto del divieto di assembramento. Di nuovo fruibili già da domani i parchi cittadini. L’accesso ai giardini, che durante questo periodo di stop sono stati comunque curati dall’azienda che si occupa del Verde pubblico in città e saranno quindi fruibili in tutta la loro bellezza, sarà ovviamente consentito solo a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Anche nei parchi sarà obbligatorio indossare le mascherine di protezione delle vie respiratorie.

L’ingresso sarà consentito nelle fasce orarie comprese dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Resta per ora interdetto l’accesso al parco Matteotti, fino al completamento dei lavori di messa a norma, così come non sarà ancora possibile fruire delle aree dotate di attrezzi ginnico sportivi, delle aree-gioco dei bambini e del campo da basket del lungomare Poetto.

“Riaprire il cimitero comunale era una priorità – commenta il Sindaco Stefano Delunas -. Tanti cittadini in queste settimane ci hanno espresso il loro sentimento di tristezza per non poter far visita ai loro cari e per non poter riporre un fiore nelle tombe. Un sentimento confermato anche in occasione della messa celebrata da Mons. Fadda, alla presenza mia e del Vicesindaco Saldì, nei giorni immediatamente successivi alle festività pasquali. Nel rispetto delle necessarie precauzioni anticontagio, ora sarà finalmente possibile farlo”.