Riaprono i parchi e i giardini pubblici a Cagliari, dove sarà possibile passeggiare ma anche fare attività motoria: la mascherina dovrà essere indossata solo “nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone)”.

Lo prevede la nuova ordinanza, valida sino al 17 maggio, firmata del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu che riapre anche i cimiteri per “brevi visite ai propri cari e per le cerimonie funebri”. Restano, invece, chiusi i mercati settimanali scoperti, sia per il settore alimentare che non alimentare, anche se singoli concessionari potranno ricominciare a lavorare in “posteggi isolati”. Via libera ai servizi di mensa e catering. Resta in piedi la sanificazione delle strade “prioritariamente, delle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici”.

“Confidiamo nel senso di responsabilità fin qui ampiamente dimostrato dai nostri concittadini – dice il primo cittadino – Se si seguiranno tutte le prescrizioni, sopratutto le distanze, la protezione delle vie respiratorie e l’igiene delle mani, potremo continuare a incrementare le aperture delle attività cittadine”.