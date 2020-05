Auto in fiamme a Selargius. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi alle 4 del mattino circa per spegnere l’incendio di un auto in sosta in via San Luigi.

Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante, evitando la propagazione delle fiamme alle vicine abitazioni.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.