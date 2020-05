E’ arrivata nella tarda serata ieri la firma per la proroga delle disposizioni in materia di scali e gestione degli arrivi in Sardegna già in vigore dal 7 aprile. Con l’integrazione N.21 del 3 maggio il Presidente Solinas integra l’ordinanza precedente (Fase 2 dal 4 maggio) ribadendo l’obbligo di quarantena fiduciaria per tutti i soggetti in arrivo Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, e fornendo indicazioni per la gestione dei viaggiatori e del personale aereo e navale coinvolto.

L’integrazione è un provvedimento tecnico che colma il gap presente all’interno della nuova ordinanza che mantiene la chiusura di porti e aeroporti e il regime autorizzato per l’ingresso di passeggeri in Sardegna.

Di seguito i punti salienti dell’ordinanza N. 18 del 7 aprile: