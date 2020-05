Ci attende una settimana con condizioni meteo estive

Abbiamo vissuto un weekend all’insegna del vento. Vento che si è rafforzato soprattutto tra venerdì e sabato, protraendosi poi nella giornata di domenica. Non sono mancate raffiche particolarmente intense, anche con intensità di burrasca lungo la fascia orientale della nostra regione. Sul fronte nubi poco da segnalare, se non locali addensamenti nelle aree occidentali ed in particolare sui massicci montuosi esposti ad ovest.

Ma l’inizio settimana sta già pilotando un cambiamento meteo climatico importante. L’Alta Pressione, proveniente dal nord Africa, sta prendendo il sopravvento e dovrebbe tenerci compagnia per tutta la settimana. Alta Pressione che avrà un fulcro collocato sulla Penisola Iberica, ma che riuscirà egualmente a farci sentire la propria influenza soprattutto in termini di temperature.

Temperature che sono destinate a salire di parecchi gradi, andando in tal modo a realizzare anomalie termiche positive che potrebbero superare anche i 10°C. Significa che localmente potrebbero essere superati i 30°C di massima, soprattutto nelle zone interne e nelle grandi piane dell’Isola. Ricordiamoci che in questo periodo fa più caldo nell’interno, mentre sulle coste le brezze diurne risultano ancora fresche e per questa ragione il rialzo termico risulterà più contenuto.

Per un cambiamento si dovrà attendere probabilmente la giornata di domenica, quando una perturbazione atlantica potrebbe portare un peggioramento a carattere temporalesco. Ma ne riparleremo.

In collaborazione con Meteo Sardegna.