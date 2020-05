Il periodo del lock down è durissimo, e in questi due mesi non sono mancate le iniziative dei tecnici sportivi dedicate agli atleti.

Lezioni pratiche di ogni tipo sono proposte su tutti i social e canali.

Il maestro Patrizio Loi, Tecnico della F.I.KBMS (Federazione del CONI) con un CV professionale 30ennale decisamente importante, con un ciclo di 8 lezioni interattive e gratuite in videoconferenza ha deciso di affrontare argomenti tecnici e teorici di alto profilo.

Le lezioni del maestro Loi

Processo di apprendimento nella difesa personale, psicologia delle aggressioni, metabolismi energetici, motivazione e stress, allenamento e capacità motorie, emozioni e adattamento fisiologico, tecnica e tattica, utilizzo delle armi nella difesa personale, gli argomenti previsti.

“Le 8 lezioni – afferma il maestro Patrizio Loi, tecnico europeo di 2° livello CONI-SNaQ – sono nate dall’idea di offrire a tutti i miei atleti e a chi fosse interessato, un tool di informazioni importanti e fondamentali che spesso vengono tralasciate. Sono completamente gratuite e interattive, con questa modalità chi assiste può porre delle domande e riflessioni in tempo reale a chi spiega e interagire con scambi di punti di vista con chi assiste”.