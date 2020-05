“Nel giorno del 159° anniversario della Costituzione dell’Esercito italiano – un tempo denominato “Armata Sarda” – ho il piacere di annunciare che il Presidente Giorgia Meloni mi ha nominato Responsabile nazionale Difesa per Fratelli d’Italia”. È quanto riferisce il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Sasso Deidda con un comunicato stampa.

“Avrò l’onore di collaborare con Caio Mussolini, il Gen. Bertolini e con tutti quei militanti e simpatizzanti che – in ogni parte di Italia e sotto la bandiera del nostro partito – ammirano l’Esercito, le Forze Armate e ritengono che queste siano un patrimonio da valorizzare”.

“Non si deve dimenticare che le nostre Forze Armate sono composte da uomini e donne che hanno dei diritti sacrosanti” aggiunge. “Sospendendo la leva obbligatoria, gli abbiamo promesso un Esercito professionale e di professionisti. Per questo motivo, prima di tutto, l’azione deve essere incentrata sul garantire loro i diritti agli alloggi, la tutela della propria salute e di lavorare al meglio delle proprie possibilità con dotazioni che permettono l’attività ottimale e in questo campo l’Italia primeggia con le proprie industrie ma anche con le alte professionalità sia in campo militare che civile”.