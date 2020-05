Prove tecniche di ripartenza anche a Nuoro dove già dalla prima mattina cresce il movimento rispetto agli ultimi giorni. Alcune tra le attività commerciali, come negozi di articoli per bambini, cartolibrerie e librerie, tra via Lamarmora, via Manzoni e il corso Garibaldi, hanno ripreso la loro attività.

Scelgono di riaprire anche alcuni bar e ristoranti, solo per l’asporto, ma la maggior parte ha deciso di tenere le serrande abbassate in attesa che si inizi a lavorare con il pubblico in sala. Negli uffici del Comune si continua a lavorare con le stesse modalità di prima, ovvero smart working e alternanza degli impiegati in sede, con i servizi al pubblico per appuntamento. Si lavora anche per la dotazione degli uffici degli spazi divisori in plexiglass.

“Raccomando ai cittadini molta prudenza – ha detto il sindaco di Nuoro Andrea Soddu impegnato stamattina in varie riunioni con il Coc e con vari enti locali per gestire la fase 2- Le cose andranno bene se tutti rispettiamo le misure di distanziamento sociale e di uso di dispositivi che evitano la trasmissione del virus”.