“Si erano dimenticati di chiudere porti e aeroporti”. È l’accusa di Mauro Pili, ex deputato e leader di Unidos, commentando la nuova ordinanza per la proroga sino al 17 maggio del blocco degli accessi in Sardegna da parte della Regione.

“La totale superficialità nel governare questa emergenza – scrive Pili – si manifesta in tutta la sua gravità con un’ordinanza, non ancora pubblicata nel sito della Regione, con la quale si dispone la proroga della chiusura di porti e aeroporti che, come ho spiegato più volte, era di competenza della Regione”.

“Essersi dimenticati di inserirla nell’ordinanza complessiva dimostra l’approccio confuso e superficiale all’emergenza. Chissà quando la pubblicheranno, visto che in teoria doveva entrare in vigore dalle 24 di ieri. La Regione – conclude – ha confermato l’esistenza di questa nuova ordinanza ma che il testo sarà disponibile a breve. Fate con comodo” è l’esortazione ironica di Pili.

Leggi anche: