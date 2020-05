Sul campionato di calcio “credo che il Parlamento debba riunirsi e discutere: io sono perché il campionato riparta. Il calcio non è un giochetto per addetti ai lavori, ci sono interesse enormi che si muovo dietro questa vicenda” e quindi “Spadafora come si permette di dire che non se ne parla? Può dire la sua opinione, non è il padrone del calcio!”. Così Matteo Renzi a L’Aria che tira dove aggiunge: “in democrazia un ministro non decide da solo: decide il Parlamento, i tecnici e chi capisce di calcio categoria di cui non mi pare lui sia rappresentante”.