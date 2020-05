Nuovo rinvio per l’appuntamento a Cagliari con Teresa Mannino e il suo spettacolo “Sento la Terra girare”: le due recite inizialmente in programma il 28 e il 29 marzo, e poi posticipate al 7 e 8 maggio, sono ulteriormente rimandate a data da destinarsi in attesa di disposizioni governative.

In conformità con le direttive del DPCM del 4 marzo 2020 e successive integrazioni per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus, sono state sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, e pertanto non si sono potuti svolgere gli spettacoli per i quali il pubblico ha acquistato il biglietto prima del lockdown.