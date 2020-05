All’ospedale San Martino di Oristano sono arrivate 50 tute protettive di biocontenimento, le hanno consegnate dalla direzione regionale dei Vigili del Fuoco, su richiesta della Protezione Civile, alla Assl di Oristano, da destinare al personale dell’ospedale che accoglie solo i casi sospetti di Covid.

“Alla direzione regionale e al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre che alle due aziende private che hanno donato i dispositivi di protezione, va il ringraziamento della Assl oristanese per il prezioso contributo”, si legge nel comunicato.

Si tratta di materiale indispensabile, in dotazione ai Nuclei batteriologici chimico radiologici dei Vigili del Fuoco, necessario per proteggere da esalazioni tossiche e rischi biologici gli operatori medico sanitari della struttura ospedaliera. Intanto, altre settanta tute sono state donate dall’esercizio commerciale Bobomania al Pronto Soccorso dello stesso ospedale, mentre la Errekappa Euroterapeutici ha consegnato gratuitamente le visiere stampate in 3D, dispositivi di protezione, ai reparti di Neuroriabilitazione e di Nefrologia.