Lai (Leu): “Il contributo regionale del sostegno al reddito delle famiglie non è stato ancora dato”

“La cassa integrazione in deroga oltre i comunicati della Regione, che sembrano tanto di arrampicata sugli specchi, è in netto ritardo – queste le parole di Eugenio Lai, Consigliere Regionale dell’opposizione.

“Il contributo del sostegno al reddito delle famiglie regionale, votato all’unanimità dal consiglio, è in quasi tutti i comuni fermo a causa delle contraddizioni tra le 84 faq dell’assessorato ai servizi sociali e la norma approvata – prosegue Lai – la delibera di giunta regionale riguardante il sostegno alle imprese risulta non cliccabile da circa 60 giorni.

“Alcune categorie di lavoratori stagionali sono rimasti esclusi dagli interventi di sostegno governativo (600 euro) e regionali (800. Nella commissione svolta due settimane fa, a seguito delle mie richieste e quelle di Giuseppe Meloni, la giunta aveva preso impegni per intervenire immediatamente. Ad oggi ancora nulla”, incalza Lai.

Non è pensabile chiedere alla società sarda di scegliere tra la salute e l’economia, la variabile tempo, durante una crisi economica, non è un fattore indipendente, la velocità nel creare liquidità a famiglie e imprese è indispensabile in un contesto come questo”, conclude Lai.