Sarà la rete ad ospitare le lezioni della Scuola Civica di Musica di Cagliari che, costretta a sospendere l’attività didattica nello scorso marzo a causa della diffusione del Coronavirus, ora potrà tornare on-line grazie alla didattica a distanza (DAD).

Tutti gli iscritti potranno, così, riprendere regolarmente lo studio dei corsi proposti che, in attesa di nuovi privvedimenti governativi, potranno essere comunque proseguiti e portati a compimento.

Due le modalità attraverso le quali verranno erogati gli insegnamenti: una parte sincrona e una asincrona.

La parte sincrona, al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti a un monitor, coprirà il 60% della didattica. Il docente di riferimento svolgerà videolezioni da trenta minuti, secondo l’orario concordato.

La parte asincrona, invece, coprirà il restante 40% e consisterà nella trasmissione ragionata di materiali didattici, ascolti, partiture e dispense digitali con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente.

“Ritengo fondamentale – ha sottolineato Rita Dedola, Assessora agli Affari Generali, Pubblica Istruzione, Politiche Universitarie e del Diritto allo Studio, Politiche Giovanili e Pari Opportunità – che la Scuola Civica di Musica di Cagliari, punto di riferimento importantissimo per tante ragazze e ragazzi che studiano musica nella nostra città, si sia così prontamente adeguata alla nuova operatività della didattica a distanza, imposta dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Condivido la modalità ideata e in via di utilizzazione con l’acquisizione del dominio internet specifico della scuola, la registrazione di tutti i docenti e ragazzi e l’organizzazione delle lezioni con una parte sincrona e una asincrona. Tutto questo lavoro è sintomo di una operatività che va nella direzione di alleggerire quanto più possibile i problemi che la fruizione della didattica a distanza comporta. Ringrazio il Direttore, i Docenti, il personale amministrativo per lo sforzo e l’abnegazione nel portare avanti il lavoro; ringrazio anche tutti gli studenti impegnati in questa nuova sfida e l’augurio per ognuno di loro è di saper sfruttare al meglio ciò che questa modalità di insegnamento può dare, in attesa di riprendere “fisicamente” le relazioni con i propri docenti”.

Anche il direttore della Scuola Civica di Musica di Cagliari Ettore Carta ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, ottenuto «grazie al grande impegno del Comune, della società di gestione Synesis e dei docenti, che permetterà alla scuola di continuare la sua attività con l’innovativa didattica a distanza, particolarmente positiva in una situazione di emergenza sanitaria come questa. Riteniamo infatti importantissimo, in risposta al momento di difficoltà vissuto a causa della pandemia che ci ha colpiti e al conseguente confinamento, proseguire l’attività didattica facendo sentire la vicinanza umana e professionale ai nostri allievi, grazie agli strumenti tecnologici in possesso della scuola e alla stesura di un progetto per l’attivazione del servizio di didattica a distanza”.