Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha firmato un’ordinanza per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus che consente l’apertura di ecocentro comunale, cimiteri e giardino pubblico e spazi verdi e dà l’ok alla vendita ambulante di generi alimentari e del mercatino della Coldiretti.

Il provvedimento impone l’obbligo di rispettare le norme sanitarie che prevedono il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramenti. Sarà consentito l’accesso uno alla volta, solo in auto e solamente una volta al giorno. Il cimitero civico sarà aperto dalle 8 alle12, tranne il lunedì ed il mercoledì. “I visitatori dovranno evitare gli assembramenti – si legge nell’ordinanza – recarsi nella struttura muniti di guanti e mascherine”.

Al cimitero potranno accedere un massimo di 30 visitatori per volta. Il cimitero della frazione di Nebida sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 12 con la presenza di un massimo di 15 visitatori per volta. Il giardino pubblico e gli altri spazi verdi saranno aperti tutti i giorni per le 24 ore, ma non è consentito l’accesso alle aree gioco destinate ai bambini. “Sarà consentita l’attività di commercio ambulante in forma itinerante di generi alimentari – spiega il sindaco nell’ordinanza- con l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed il rispetto del distanziamento interpersonale. Trattandosi della vendita di generi alimentari, sarà consentito lo svolgimento del mercatino del mercoledì della Coldiretti”.

Ok anche al commercio tramite i distributori automatici di alimenti e bevande: “sarà cura del gestore garantire un accesso al distributore automatico che permetta il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.