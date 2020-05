Politica, Solinas: Il ministro degli Affari regionali sarà presto in Sardegna”

Durante il punto stampa il governatore della Regione ha annunciato: “Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia sarà presto in Sardegna per discutere del riverbero economico del lockdown deciso a livello centrale sui bilanci delle Regioni a statuto speciale, per l’anno in corso e per il prossimo”.

Sull’eventualità che l’ordinanza sulla Fase 2 possa essere oggetto di impugnazione ha chiarito: “Abbiamo la convinzione che l’ordinanza adottata sia in perfetta sintonia con il sistema di riparto di competenze tra Stato e Regione, quindi abbia una solidità che intendiamo difendere”.