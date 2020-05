L’Amministrazione di Gonnesa riparte e vara un pacchetto complessivo di sostegno alle imprese con risorse comunali. “Emergenze straordinarie richiedono risposte straordinarie – dice il sindaco di Gonnesa Hansel Cabiddu – e insieme alla Giunta abbiamo deciso di dare un segnale forte al tessuto produttivo della nostra comunità, alleggerendo il carico dei tributi locali e predisponendo un insieme di misure per sostenere la ripresa”.

Oltre 120 aziende e lavoratori autonomi con sede legale nel Comune non vedranno recapitarsi la cartella della Tassa Rifiuti per il 2020. Un provvedimento di esenzione totale per tutto l’anno e non solo per il periodo di chiusura. A questo si affianca la sospensione della Tosap 2020 (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). La misura verrà estesa anche agli operatori che partecipano al mercatino settimanale e ai posteggi sul litorale.

Si prevede inoltre l’incremento degli spazi di suolo pubblico concessi ai pubblici esercizi per la somministrazione all’aperto, garantendo così un numero adeguato di coperti e riducendo il più possibile l’impatto delle norme che impongo il distanziamento sociale. E per sostenere la ripartenza e alleggerire i costi di adeguamento alle nuove prescrizioni, ogni azienda riceverà dall’Amministrazione Comunale un kit di prodotti per l’igienizzazione e sanificazione.

“E’ solo il primo passo. Siamo al lavoro – dice ancora il Sindaco – insieme alla Giunta e agli uffici, per realizzare un progetto dedicato alla filiera del turismo, al fine di garantire la fruizione sicura del nostro territorio per la nostra comunità e per i turisti, e la valorizzazione delle nostre risorse ambientali e culturali”.