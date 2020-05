La questione Air Italy è ancora in primo piano, ma c’è una novità. L’appello dei sindacati è stato accolto: il sub-commissario della Provincia di Sassari per la zona omogenea Olbia-Tempio, Pietro Carzedda, ha convocato per venerdì alle 11 un incontro in videoconferenza per affrontare la vertenza legata al destino della compagnia aerea e, soprattutto, dei suoi dipendenti.

Un incontro molto apprezzato per la celerità di risposta, soprattutto dalle sigle confederali e di categoria.

Le segreterie galluresi di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, si erano rivolte al sub-commissario per chiedere “un tavolo di confronto sulla difficile vertenza”, motivando il loro appello con “la perdurante incertezza sulla procedura di liquidazione in bonis e sul futuro della compagnia e dei suoi lavoratori”. Proposta accolta subito, “un incontro con assessori e consiglieri regionali del territorio utile a pianificare le più opportune iniziative di salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti di AirI taly”.

La riunione, sottolineano ancora i sindacati, “sarà l’occasione per ribadire con forza le ragioni dei lavoratori, ragionare sull’esito del confronto con i liquidatori e sollecitare la Regione Sardegna ad un tempestivo intervento”.