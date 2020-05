Incidente stradale questa mattina a Cagliari. Il conducente di una Dacia Sandero, un cagliaritano di 40 anni, nel percorrere via Dante in direzione p.zza Giovanni XXIII, per cause ancora in fase di accertamento ha investito una cagliaritana di 63 anni che attraversava fuori dalle strisce pedonali.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata presso il PS del presidio ospedaliero Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.