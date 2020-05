Tamponi a tappeto e più test sierologici. È la richiesta dei vertici di “VerdeSardegnaPulita” per combattere il contagio da coronavirus. La richiesta è stata fatta in videoconferenza dai portavoce Angelo Cremone ed Ennio Cabiddu, insieme a un avvocato, Michele Zuddas, a un rappresentante della prefettura di Cagliari.

“Davanti a ordinanze e dichiarazioni che inseguono il consenso popolare- spiegano gli ambientalisti – è necessario prendere le redini della situazione e predisporre controlli che possano tutelare cittadini e sicurezza pubblica. Per questo motivo è stato proposto di effettuare un maggior numero di tamponi al fine di un tracciamento reale del virus, individuandone i focolai. Il contagio va bloccato nel territorio per evitare che il Covid 19 continui a circolare indisturbato. Bisogna investire molto di più in tamponi e test sierologici, in particolare alla ricerca dei soggetti asintomatici”.