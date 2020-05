Con la Fase 2 ritorna la possibilità di uscire di casa, magari fare una corsa fuori città, o semplicemente per concedersi una passeggiata. E così tornano anche le segnalazioni di cumuli di rifiuti e piccole discariche da parte dei cittadini inviati alla redazione per la nostra rubrica.

La segnalazione di oggi arriva da Valerio, il luogo fotografato è il quartiere Sant’Elia di Cagliari:

“Un rione letteralmente invaso dai rifiuti, da mesi. La situazione è ormai al collasso ed è nettamente peggiorata sia per l’inciviltà di alcuni cittadini sia per l’incapacità della Giunta attuale di risolvere il problema. Una puzza insopportabile che quando tira un po’ di vento si sente sino ai piani alti dei palazzoni”.

“Gli abitanti dei primi piani – continua Valerio – sono esasperati e devono combattere con la presenza di topi, gabbiani ed insetti. Per via dei rifiuti maleodoranti, sono “costretti” a chiudere le finestre e, potete immaginare con questo caldo, le abitazioni diventano delle vere e proprie fornaci. I pochi cassonetti per la differenziata sono ricolmi e costringe alcuni a buttarla a ridosso, creando con il passare dei giorni grossi cumuli”.

