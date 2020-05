Quindici bambini, molti dei quali avevano il coronavirus, sono stati recentemente ricoverati in ospedale a New York con una misteriosa sindrome mai vista e che i medici non riescono ancora a comprendere del tutto.

Secondo quanto riporta il New York Times in una notizia diffusa dall’Ansa, la sindrome si manifesta in modo simile alla rara malattia di Kawasaki, che comporta infiammazione dei vasi sanguigni, comprese le arterie coronarie. Sintomi simili a quelli che sono già stati segnalati in diversi paesi europei. Nessuno dei pazienti – di eta’ compresa tra i 2 e i 15 anni – e’ morto, e il commissario per la salute di New York, Howard A. Zucker, ha detto che i funzionari statali stanno indagando. La malattia, secondo il dipartimento sanitario, e’ “potenzialmente associata al coronavirus”.